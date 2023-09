Jimmy Fallon, accusé de créer une ambiance de travail toxique, s’excuse : "C’est embarrassant et je me sens si mal"

Aux États-Unis, les présentateurs des late-night shows ont la cote. Ils invitent régulièrement des célébrités, leur posent des questions ou leur font faire des jeux, interagissent avec leur public. Ils ont des séquences propres à leurs émissions et sont diffusés tous les soirs. Du moins en temps normal. Car en ce moment, avec la grève des scénaristes qui fait rage depuis mai, tous les late-night shows sont à l’arrêt.

Récemment, le célèbre animateur Jimmy Fallon a fait parler de lui en interviewant les Rolling Stones lors d’un live streaming concernant leur prochain album. Ses fans étaient contents de le revoir animer mais la joie fut de courte durée. Hier, le magazine Rolling Stone a publié un article dans lequel de nombreux employés critiquent l’atmosphère de travail pesante du "Tonight Show With Jimmy Fallon" et plus précisément l’attitude du présentateur. Une situation qui n’est pas sans rappeler les scandales autour du "The Ellen DeGeneres Show".

La journaliste Krystie Lee Yandoli a recueilli les témoignages de plus de 50 personnes ayant travaillé ou travaillant actuellement sur l’émission. Tous sont restés anonymes. Les propos qui ressortent le plus concernent le caractère changeant de Jimmy Fallon. "On ne savait jamais quel Jimmy on allait avoir et quand il allait piquer une crise. Regardez tous les show runners qui sont partis rapidement. Nous savons qu’ils ne sont pas restés longtemps", explique une source.

Le "Tonight Show With Jimmy Fallon" est diffusé depuis 2014. En 9 ans seulement, il y a eu 6 directeurs de l’émission, ce qui, selon les employés, serait hautement inhabituel dans les late-night shows.

Avec la pression et les remplacements constants, 7 employés disent que leur santé mentale s’est dégradée à cause de leur environnement de travail. Certains expliquent avoir des cauchemars fréquents liés à leur job, d’autres ont perdu leurs cheveux avec le stress ou ont eu des crises de panique alors que cela ne leur était jamais arrivé par le passé. Quatre d’entre eux suivent une thérapie et trois ont eu des envies suicidaires.

Plus encore, ils avancent qu’il est fréquent qu’entre collègues, ils parlent de leur envie de mourir et que c’est tellement devenu normal qu’ils en viennent à plaisanter là-dessus. Il y aurait également des pièces, qu’ils appelleraient les "crying rooms" où ils se retrouveraient pour pleurer.

Une source avance que "Lorsque Jimmy était de mauvaise humeur, la journée de tout le monde était foutue. Les gens ne plaisantaient pas au bureau, ils ne se tenaient pas debout et ne se parlaient pas. C’était du genre : Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire parce que Jimmy est de mauvaise humeur, et s’il le voit, il risque de décoller."

Pour autant, la plupart des personnes interrogées n’hésitent pas à souligner le talent du présentateur : "Je trouve ça vraiment très triste que cet homme si talentueux ait créé un environnement aussi horrible pour les gens qui travaillent."

La journaliste du Rolling Stone mentionne également les rumeurs concernant l’alcoolisme de Jimmy Fallon. S’il a déjà répondu à ces accusations, en disant que cela n’était pas possible et qu’il ne pourrait pas faire son travail si c’était vrai, ses employés affirment le contraire. Ils disent l’avoir déjà vu ivre à plusieurs reprises en 2017.