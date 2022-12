Jimi Hendrix : un homme "timide" en dehors de la scène

La sœur de Jimi Hendrix s’est confiée sur la personnalité "très calme et timide" de son frère lorsqu’il n’était pas sur scène, lors d’une interview à Londres.

C’est avec l’ingé son d’Hendrix, Eddir Kramer, que Janie Hendrix a participé à cette rencontre organisée par Shaun Keaveny le mois dernier (le 17 novembre), peu avant ce qui aurait dû être le 80e anniversaire du guitar hero et la sortie de l’album The Jimi Hendrix Experience Los Angeles Forum : April 26, 1969.

Elle explique : "Quand il rentrait à la maison, il n’avait pas tout le temps sa guitare à la main. Il voulait passer du temps en famille. Et on avait ce genre de discussions où vous êtes en cercle dans le salon et où nous posions tout un tas de questions à Jimi".

"Il revenait souvent à la maison, mais il ne parlait pas toujours de ce qu’il faisait. Il voulait surtout savoir ce que nous, nous faisions, car il manquait beaucoup d’anniversaires, de fêtes de fin d’année ou d’autres événements quand il était en tournée."

Elle poursuit en expliquant qu’Hendrix "adorait jouer au Monopoly" et que la famille restait debout toute la nuit pour y jouer : "Ce n’est pas comme s’il courrait partout en criant, en devenant fou ou en cassant des choses comme il le faisait sur scène," explique-t-elle.

"Ce n’était pas lui. Il était très timide et calme. il voulait juste passer du temps avec nous pour parler et nous écouter. Il écoutait, surtout… Beaucoup plus alors que nous, on voulait qu’il nous raconte ce qu’il vivait. Et donc voilà comment était sa vie en dehors de la musique. C’était très calme et posé."

Le mois dernier, le chanteur Zayn Malik a rendu hommage à Hendrix en reprenant le titre posthume "Angel" avec la musique originale du Jimi Hendrix Experience.

Et de son côté, notre animateur Laurent Debeuf consacre deux épisodes de l’émission Guitar Heroes sur Classic 21 à cette icône de la musique partie bien trop tôt. La première séquence est déjà disponible à la réécoute ci-dessous et la deuxième vous sera diffusée sur antenne ce vendredi 16 décembre dès 21h.