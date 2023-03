Jimi Hendrix, pas de permis mais une Corvette C3

Souvent considéré comme le guitariste le plus talentueux : Jimi Hendrix, il était probablement beaucoup moins doué au volant. C’est ce que rapporte le très beau livre ''Garage Rock'' de Pieter Ryckaert.

Dans ''Crosstown Traffic'', Jimi Hendrix se vante que sa vitesse favorite en voiture, c’est 90 miles (150 km/h). Il s’est payé une voiture aux performances impressionnantes : une Corvette C3 Stingray, achetée alors qu’il était en tournée du côté de Cleveland. Tellement séduit par cette voiture que Jimi part pour New York. Sauf qu’il n’a pas décroché son permis de conduire et que cette voiture est certainement trop puissante pour lui. Ça ne loupe pas, après quelques kilomètres seulement qu’il se fait harponner par les flics. Jimi Hendrix écope de deux amendes. Une parce qu’il roule à contresens dans une rue à sens unique et l’autre, beaucoup plus salée, parce qu’il conduit sans permis.