Jimi Hendrix met le feu à la BD cet automne

Il aurait eu 80 ans en novembre : Jimi Hendrix, guitariste de légende qui mettait littéralement le feu à son instrument sur scène, embrase la BD avec deux ouvrages prévus en septembre et octobre.

L’Américain, disparu en 1970, membre du fameux "club des 27" (stars décédées à cet âge, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse etc.) est célébré dans "Jimi Hendrix en BD" (éditions Petit à Petit, sortie le 28 septembre) et dans "Kiss the Sky" (Glénat, 19 octobre, volume 1).

Jimi Hendrix et la BD ? "Non seulement il était fan de BD, mais il dessinait, certains de ses dessins sont même au Museum of Pop Culture à Seattle", ville natale d’Hendrix, raconte à l’AFP Yazid Manou, Français devenu une référence internationale pour l’histoire du gaucher surdoué.