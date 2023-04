Jimi Hendrix, le voyage de Seattle à Mouscron

Périple original puisqu’il nous mène de Seattle à Mouscron, via l'histoire et les concerts de Jimi Hendrix.

A Seatlle, ville qui a vu naître le génial guitariste, dans le quartier de Capitol Hill, on peut trouver cet hommage à Jimi Hendrix : une statue en bronze, grandeur nature, du musicien en pleine action avec sa Fender Strat pour gaucher, réalisée par un artiste local nommé Daryl Smith. Cette statue fait partie d’une collection visible dans ce quartier et qui reprend des représentations de Chuck Berry, Buddy Holly et Elvis Presley. Elle se trouve plus précisément à l’angle de Broadway et Pine Street. Elle a été inaugurée en janvier 1997 dans un voile de brume violette, un '"purple haze". A savoir que le vrai nom de la statue est "The Electric Lady Studio Guitar".