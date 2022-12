Jimi Hendrix Experience, Kiss, Elvis Costello, Travis et George Michael se dévoilent en musique

Pas toujours évident de se dévoiler aux autres, la peur du jugement peut être ? L’angoisse de se mettre à nu et donc en situation de fragilité. Il est plus facile de blesser quelqu’un quand on sait par où l’attaquer, quand on peut viser là où ça fait mal. En même temps, tous les artistes s’accordent à dire qu’il faut toujours partir de soi, de son vécu, de ses vraies émotions pour réaliser une œuvre sincère et touchante.

Jimi Hendrix a toujours conservé une part de mystère sur son enfance, le titre le plus 'autobiographique' de sa carrière est probablement " Castles Made of Sand " qui évoque le côté fugace de la vie, le temps qui passe, les changements, les déménagements, les épreuves… Kiss, c’est de la fantaisie, du maquillage… Mais parfois le groupe ouvre une petite porte comme avec " C’mon and Love Me " signé par le chanteur et guitariste Paul Stanley et sa vie sexuelle plutôt dissolue à l’époque. En 2002, Elvis Costello fête son 45e anniversaire en studio et écrit d’une traite ce titre ''45'' qui lui sert de bilan de sa vie alors qu’il atteint le " middle age ". Sur " Butterflies ", de Travis, on découvre une anecdote familiale tragique du leader du groupe, Fran Healy. Sur une note beaucoup plus positive, il y a ce grand classique de George Michael : " Freedom 90 " où il réclame sa liberté, il veut casser l’image imposée par Sony à la sortie de ''Faith'', le cuir, le jukebox, la guitare…