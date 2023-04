Jimi Hendrix et la pochette très controversée du disque "Electric Ladyland"

Je vous parle aujourd’hui d’un album qui a fait couler beaucoup d’encre.

Il s’agit du troisième album de Jimi Hendrix, l’album Electric Ladyland, qui est sans aucun doute un des grands albums du XXᵉ siècle. Sa pochette a fait couler beaucoup d’encre et fut très controversée. Elle a été réalisée par un des directeurs de la maison de disques Track qui était pressé par le temps et qui a cru bon d’aller chercher 19 prostituées et de les payer quelques livres seulement pour faire une photo assez sinistre, il faut bien le reconnaître.

Et quand Hendrix a vu le résultat, il a été tellement déçu, parce qu’il avait envoyé une lettre des États-Unis en expliquant ce qu’il voulait. Et en réalité, la poste était très lente et la lettre est arrivée beaucoup trop tard. Au départ, l’artiste voulait en fait faire une photo avec des enfants devant la statue d’Alice au Pays des Merveilles, à Central Park à New York. Une photo qui a été prise par Linda Eastman, l’épouse de Paul McCartney.

Pour la réalisation de l’album, Hendrix s’est mis en tête de prendre tout son temps. Le manager historique Chas Chandler était encore présent, du moins pour la moitié de l’enregistrement, parce qu’il en a eu ras le bol. Il est parti, il a claqué la porte. Il est rentré à Londres parce que ce studio était devenu une véritable kermesse. Jimi Hendrix y était jour et nuit avec des tas de gens, des groupies, des curieux, des photographes. Ce n’était plus une session d’enregistrement, mais une grosse fête qui n’arrêtait jamais. Et Chas Chandler ne voyait pas le business de cette façon-là. Donc il est parti.

C’est un album énorme, mais à cause de tout ça, ce disque a mis tellement de temps à être mis en boîte que lorsqu’il est sorti, sa pochette a été bannie tout de suite. Entre-temps, il a été réédité avec plusieurs pochettes différentes, d’après les pays évidemment.