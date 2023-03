Jimi Hendrix, Arno, Gary Rossington, tous mis à l'honneur dans l'actualité rock de cette semaine

Nous apprenions lundi le décès du guitariste Gary Rossington, dernier membre fondateur de Lynyrd Skynyrd.

Billy Gibbons, James Hetfield, Dave Mustaine, Paul Rodgers et Peter Frampton font partie de ceux qui lui ont immédiatement rendu hommage. Notez d’ailleurs que votre radio saluera sa mémoire à son tour dans une séquence spéciale qui lui sera consacrée dimanche dans Soundtrack, dès 9h. Laurent Debeuf et Laurent Rieppi reviendront aussi sur les 50 ans de carrière de Lynyrd Skynyrd.

Retour en Belgique avec un bas-relief en bronze à l’effigie de Jimi Hendrix qui a été installé à Mouscron cette semaine.

Ce 7 mars à 13h42, c’était la pleine lune. Peter Gabriel a donc sorti un nouveau morceau puisqu’il a choisi de synchroniser ses sorties de singles avec les phases du calendrier lunaire. Nous pouvons désormais profiter de "Playing for Time", en version "Dark-side mix" , extrait de ce futur album I/O, dont on ignore par contre la date de sortie.

L’an dernier, nous avons perdu Arno. Les samedi 17 et dimanche 18 juin, l’AB rendra hommage à Arno. Adamo, Jane Birkin, Patricia Kaas, Mélanie De Biasio, Tom Barman de dEUS, Wim Opbrouck, Wim Vandekeybus et Zwangere Guy, pour ne citer qu’eux, salueront sa mémoire.

Vous vous souvenez peut-être de l’émission culte de la télévision américaine " The Midnight Special " ? Amateurs d’archives, vous serez comblés par la nouvelle chaîne Youtube qui vient d’être mise à disposition et qui nous permet de revoir David Bowie chantant les Who en 1973, ou Tina Turner, les Bee Gees, Rod Stewart, et tant d’autres en live sur la scène du show mythique.

Enfin, vous voici quelques images de Marka qui est venu nous présenter son nouvel album "Voodoo Belge " avec son guitariste Tony La Monica en live cette semaine dans Lunch Around The Clock: