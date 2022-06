Jim Seals, du duo soft-rock Seals and Crofts, nous a quittés

D’autres hits ont suivi comme "Hummingbird", "Diamond Girl", "We May Never Pass This Way (Again)", "I’ll Play for You" et "Get Closer".

C’est son cousin, Brady Seals, qui a annoncé la triste nouvelle sur son compte Facebook.

"Je suis de tout cœur avec sa femme Ruby et ses enfants. Priez pour eux, s’il vous plaît. Quel héritage laisse-t-il derrière lui…"

On ne connaît pas encore les causes de sa mort.