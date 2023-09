Jim Ryan, PDG de la division jeux vidéo chez Sony, quitte l’aventure

"Le président et directeur général de Sony Interactive Entertainment (SIE) Jim Ryan a pris la décision de prendre sa retraite en mars 2024 après près de 30 ans auprès de l’activité PlayStation", a annoncé Sony dans un communiqué publié jeudi. Jim Ryan y a déclaré :

J’ai savouré l’opportunité d’avoir un travail que j’aime dans une entreprise très spéciale, de travailler avec des gens formidables et des partenaires incroyables. Mais j’ai eu de plus en plus de mal à concilier ma vie en Europe et mon travail en Amérique du Nord.