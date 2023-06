Jim Morrison des Doors, les voitures oui mais pour se déplacer…

Il l’a aussi égarée, après avoir parqué la Mustang contre un poteau téléphonique sur Sunset Boulevard, Jim est entré dans un bar pour y boire un dernier verre. Quand il en est ressorti, la voiture n’était plus là.

Un jour qu’il devait prendre l’avion à Los Angeles, il aurait volontairement garé la Shelby à un endroit où c’était interdit. Le bon truc pour s’en séparer. Ça n’a pas loupé : la voiture a été emmenée par une dépanneuse et comme il ne la réclamait pas, elle a probablement été vendue par décision de Justice. On ne l’a plus jamais revue.