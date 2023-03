Jim Gordon, batteur de session pour Eric Clapton et George Harrison, condamné pour le meurtre de sa mère, est décédé

Jim Gordon, batteur de session pour Eric Clapton et George Harrison dans les années 70, est décédé à l’âge de 77 ans.

Le décès du musicien a été confirmé par son agent Bob Merlis, selon le Los Angeles Times. Ce dernier a déclaré dans un communiqué que Jim Gordon est mort de causes naturelles au California Medical Facility, un établissement médical pénitentiaire, dans la ville de Vacaville, le lundi 13 mars, "après une longue incarcération et un combat de toute une vie contre la maladie mentale".

Gordon a été condamné pour le meurtre de sa mère Osa Marie Gordon en juin 1983 avant d’être diagnostiqué schizophrène. Selon un article de Gordon publié en 1994 par le Washington Post, Gordon a matraqué Osa Marie, âgée de 72 ans, avec un marteau, puis l’a poignardée à mort avec un couteau de boucher. Il était incarcéré depuis 1984, date à laquelle il a été reconnu coupable de meurtre et condamné à 16 ans de prison à perpétuité, ses multiples appels pour libération conditionnelle ayant été rejetés.

Avant sa condamnation et son incarcération, Gordon était également connu pour avoir coécrit "Layla" avec Eric Clapton quand ils jouaient dans le groupe Derek and the Dominos. La chanson raconte l’intérêt de Clapton pour Pattie Boyd, la femme de George Harrison à l’époque. Jim Gordon a ensuite joué la majorité des parties à la batterie sur l’album All Things Must Pass (1970) de George Harrison.

Gordon a lutté contre la maladie mentale tout au long de sa carrière. Son ancienne petite amie Rita Coolidge a révélé dans une biographie de Leon Russell que lors d’une tournée avec Joe Cocker en 1970, Gordon l’a frappée si fort qu’elle "s’est soulevée du sol et s’est cognée contre le mur de l’autre côté du couloir".

Au cours de sa carrière, Gordon – né James Beck Gordon – a enregistré avec John Lennon, Alice Cooper, Steely Dan, Johnny Rivers, les Everly Brothers, Frank Zappa, Leon Russell, Traffic, Gordon Lightfoot, Seals & Crofts, Jackson Browne et bien d’autres.

Gordon laisse derrière lui sa fille, Amy.