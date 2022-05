Jim et Axel Bauer voyagent à travers les générations avec la sortie de leurs albums respectifs

Découvert par le grand public dans la 10e saison de The Voice France, Jim Bauer avait séduit par sa voix, son charisme mais aussi par son côté décalé. Il termine finaliste du télécrochet en 2021, après avoir notamment marqué les esprits sur sa reprise astucieuse de Tata Yoyo.

Un an plus tard, il sort donc son premier album dont la pochette reprend une photo de lui à l’adolescence. Un choix justifié par le fait que ce disque "compile tout ce qu’il fait de la musique depuis qu’il est ado et tout son parcours".

Ce disque de 16 titres mélange morceaux en anglais et en français est autoproduit par l’artiste de 30 ans. Sur Jim, il voyage à travers les genres phares de la musique populaire, démontrant au passage son aisance à s’imprégner de différents répertoires : rock, soul, musique urbaine ou jazz. "On sent qu’il est de cette génération qui a beaucoup écouté de musiques différentes et qui fait la somme de ces influences" analyse Bruno Tummers.

La chanson Nos rêves d’enfant se résume même à un piano-voix dans laquelle il évoque la nostalgie du passé.

Cet univers éclectique et atypique risque d’avoir "probablement du mal à s’imposer en radio, mai dès qu’il sera sur scène, le bouche-à-oreille fonctionnera très facilement" prévoit le chroniqueur.