Jim Croce, Queen, Carly Simon et Coldplay évoquent le temps qui passe

En ce début d’année, nous avons toute la vie devant nous pour penser à remplir les 12 prochains mois. Mais l’horloge impossible de faire abstraction, il y a l’heure partout, tout le temps. Dans le train, sur notre tel, en voiture, au boulot, sur les PC, tout le temps ces chiffres c’est obsédant. Encore combien de temps avant la suite, à quelle heure, c’est quand qu’on arrive ?

Les horloges pour illustrer le temps qui passe, en 2002, Coldplay sort ‘‘Clocks‘‘ sur son second album ‘‘A Rush of Blood to the Head‘‘ signé Chris Martin en hommage à son arrière-arrière-grand-père, William Willett, qui a été un des piliers, des vecteurs, des acteurs, des défenseurs de l’entrée en vigueur de l’heure d’été au Royaume-Uni en 1916. Capturer le temps dans une bouteille, ''Time in a Bottle'' de Jim Croce. En 1983, Queen sort ''Keep Passing The Open Windows'', écrit par Freddie Mercury, sur son album ''The Works''. Dans ‘‘Anticipation '', la musicienne américaine, Carly Simon parle du passé, de l’avenir et de l’anticipation, cette obsession que nous avons d’essayer d’imaginer le futur, de deviner de quoi demain sera fait.