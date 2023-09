Jim Carrey : derrière son masque burlesque, un regard critique sur la société américaine ?

Connu pour ses comédies régressives et ses inimitables grimaces, Jim Carrey est avant tout une figure marquante de l’humour des années 90. Mais se pourrait-il que derrière cette façade amusante et grotesque, se cache en vérité "la critique d’une société devenue aussi grossière que lui" ? C’est en tout cas par cette question que s’ouvre le documentaire "Jim Carrey, l’Amérique démasquée", à découvrir ce vendredi 22 septembre sur La Trois.

Après avoir piétiné quelque temps, la carrière de Jim Carrey explose en 1994, suite à la sortie en salles de "Ace Ventura, détective chiens et chats", "The Mask" et "Dumb and Dumber", qui font tous les trois un véritable carton au box-office. Devenu la coqueluche d’Hollywood, l’acteur enchaîne alors succès après succès, devenant en un temps record l’une des personnalités les plus connues et les plus appréciées du grand public.

Pourtant, il lui aura fallu une dizaine d’années avant de finalement percer dans le cinéma. Comment cet homme, encore inconnu dans les années 80, est-il donc parvenu à se hisser à de tels sommets ?

Pour Adrien Dénouette et Thibaut Sève, les réalisateurs du documentaire "Jim Carrey, l’Amérique démasquée", cette ascension fulgurante est avant tout le reflet de son époque, celle des années 90, marquée par une propension à l’excès et à la démesure qui colle parfaitement à la personnalité extravertie de Jim Carrey.