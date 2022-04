Jim Carrey arrête sa carrière : 5 choses que vous ne saviez pas sur lui !

Malgré ses belles prestations dans des films salués par la critique comme The Truman Show et Eternal Sunshine of the Spotless Mind, l’acteur n’a jamais été nominé aux Oscars. Toutefois, Jim détient le record du plus grand nombre de victoires aux MTV Movie Awards, avec 11 consécrations à son actif et 23 nominations.

Il a également remporté deux Golden Globes dans la catégorie du meilleur acteur dans un drame pour The Truman show et dans la catégorie du meilleur acteur dans une comédie avec Man of the Moon.