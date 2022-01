Jim Carrey, 60 ans de grimaces

James Eugene Carrey est né le 17 janvier 1962 à Newmarket, en Ontario, au Canada. Happy you Jim ! À 60 ans dont 40 ans de carrière, l’acteur a connu des hauts et des bas. Des bas comme à ses débuts sur scène comme humoriste chez lui, dans son Canada natal. Ne voyant pas décoller cette carrière de stand-upper, de comique seul en scène, il décide de partir à Los Angeles. Nous sommes en 1981. Et c’est dans la boîte de night The Comedy Store qu’il se fait remarquer et qu’il débarque en télévision sur NBC dans le "Saturday Night Live", l’une des émissions les plus drôles de la télévision américaine. SNL, pour les intimes, avait déjà lancé les carrières de Dan Aykroyd, Chevy Chase et Bill Murray. Après Jim, l’émission placera en orbite d’autres comiques comme Eddy Murphy, Mike Myers, Will Ferrell et Adam Sandler. Pour d’autres émissions télé, Jim propose des imitations et tout le monde y passe, d’Elvis Prestley à Clint Eastwood en passant par James Dean et même ET l’extraterrestre ! Pour ces transformations, Carrey n’a pas besoin d’accessoires, seul son visage travaille. On a l’impression que ce visage est composé de milliers de muscles qu’il peut faire bouger individuellement…