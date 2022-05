Jim Bauer : "Quand on écoute mon album d’une traite, on finit par capter mes petits tocs"

Jim Bauer avait marqué la saison 10 de The Voice France. Il avait épaté les coachs avec sa voix, son charisme mais aussi avec son interprétation mélancolique du titre Tata Yoyo d’Annie Cordy.

Cette reprise, il la maîtrisait en réalité depuis plusieurs années. "C’était à une jam et j’avais 16 ans. J’avais fait une reprise d’AC/DC un peu triste et un pote m’avait dit : 'Toi si tu reprenais Tata Yoyo, tu trouverais le moyen de le faire triste'. Je suis revenu le lendemain et j’avais fait juste le refrain. Puis c’était devenu quelque chose que je faisais régulièrement dans les concerts entre deux morceaux" révèle-t-il. "Quand il a fallu faire The Voice, j’ai réfléchi à ce que je pouvais chanter en français. Je suis tombé sur cette idée-là et j’ai lu le texte original et j’ai compris qu’il était super sérieux et qu’il y avait une autre interprétation à faire".