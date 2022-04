Jim Bauer : "Cela m'arrangeait de ne pas gagner The Voice France"

Très indépendant, Jim Bauer avait pourtant longtemps hésité à s'inscrire au télécrochet. Il a d'abord joué dans un groupe de rock alternatif avant de devenir producteur. "À ce moment-là, j'ai eu besoin d'une exposition et c'était le bon moment pour faire The Voice. D'autant quand composant pour d'autres artistes, je me suis ouvert à la musique plus populaire" explique-t-il à Télé Loisirs.

Son premier album, il le produit lui-même et refuse d'avoir un coup de pouce de ses parents, Axel Bauer et Natalie Cardone. Cette indépendance, il la prend dès ses débuts dans la musique où il chantera ses compositions dans la rue plutôt que sur les plateaux télé. "J'ai très vite compris qu'en tant que fils d'artistes, j'allais être comparé. J'avais donc besoin de suivre mon propre parcours, et mes parents l'ont bien compris aussi. Si j'avais pu avoir du succès dès 19 ans, j'aurais accepté volontiers mais il fallait que ça vienne de moi. J'ai pris mon temps mais ça m'a rendu plus solide et je peux aujourd'hui m'auto-produire".