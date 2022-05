Jill Vandermeulen : son doux message pour l’influenceuse Gaelle Garcia Diaz qui attend son 1er enfant

"Quelle belle aventure qui commence ma Gaelle. Vivre toutes ces étapes formidables de ta vie à tes côtés est et restera pour toujours une bénédiction. J’ai déjà hâte de passer avec toi nos moments maman et j’ai surtout hâte de câliner et gâter cette petite merveille" a écrit Jill Vandermeulen sur son compte Instagram.

L’influenceuse, youtubeuse et chroniqueuse télé a aussi lâché une petite blague au sujet du futur père et époux de Gaelle Garcia Diaz, Daan De Pever : "Daan, tu es un ami formidable et je tiens à te féliciter car même si tu as arrêté le foot tu arrives toujours aussi bien à marquer un goal".

Gaelle Garcia Diaz, 1,6 million d’abonnés sur Instagram, avait annoncé cet heureux événement il y a trois jours sur ses réseaux, avec plusieurs clichés dévoilant son ventre arrondi.