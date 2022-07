Jill Vandermeulen revient sur sa descente aux enfers après la Star Academy

Dans une interview pour le YouTubeur Jeremstar, Jill Vandermeulen, présentatrice de RTL-TVi, entrepreneuse, créatrice de contenu et mère de famille a livré des confidences bouleversantes sur son parcours de vie.

En 2022, tout sourit à Jill Vandermeulen, sa marque de bougies Yashi Candles se porte à merveille, elle a sorti son premier single On verra en mai dernier et a annoncé il y a quelques semaines attendre un heureux événement. Après plusieurs fausses couches, la famille nombreuse de la jeune femme de 34 ans va s’agrandir et accueillir une petite fille à l’automne.

Dans son interview avec le YouTubeur Jeremstar, Jill revient sur de nombreux événements de sa vie, sa première grossesse à 22 ans, sa séparation avec le père biologique du bébé, ses récentes fausses couches, mais la plus bouleversante de ses confidences reste ce qu’elle a vécu pendant et après son passage à la Star Academy.

En 2005, alors qu’elle n’avait que 17 ans, la jeune femme dont le rêve était de devenir chanteuse participe à la Star Academy, une expérience qui va bouleverser sa vie.

Sexisme et harcèlement

Jill Vandermeulen a d’abord dénoncé les comportements et remarques sexistes et déplacés qu’elle a subi durant son passage dans l’émission. Les producteurs lui ont imposé un style vestimentaire qui ne lui correspondait pas, l’obligeant à mettre des jupes courtes lors des primes par exemple. Elle explique avoir demandé : "Est-ce que je peux avoir un pantalon ou un autre look sympa ?, on m’avait répondu : Non, non, car la production veut qu’on voie tes jambes. J’avais 17 ans, mais il fallait déjà un peu me sexualiser". Elle explique également avoir eu des réflexions de la part de la production car elle n’était pas assez provocante.