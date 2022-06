Les achats doivent stipuler clairement leur coût en argent réel et ne plus passer par des devises virtuelles pour brouiller leur coût réel.

Les achats doivent stipuler clairement leur coût en argent réel et ne plus passer par des devises virtuelles pour brouiller leur coût réel.

Les achats doivent stipuler clairement leur coût en argent réel et ne plus passer par des devises virtuelles pour brouiller leur coût réel.

Une protection absolue des mineurs : les jeux accessibles aux mineurs ne peuvent pas proposer de loot boxes, ou n’importe quel contenu aléatoire contre de l’argent réel. Ces mêmes jeux ne peuvent pas non plus comporter de mécanisme " pay-to-win " (payer pour gagner).

Une protection absolue des mineurs : les jeux accessibles aux mineurs ne peuvent pas proposer de loot boxes, ou n’importe quel contenu aléatoire contre de l’argent réel. Ces mêmes jeux ne peuvent pas non plus comporter de mécanisme " pay-to-win " (payer pour gagner).

Une protection absolue des mineurs : les jeux accessibles aux mineurs ne peuvent pas proposer de loot boxes, ou n’importe quel contenu aléatoire contre de l’argent réel. Ces mêmes jeux ne peuvent pas non plus comporter de mécanisme " pay-to-win " (payer pour gagner).