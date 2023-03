Jeux vidéo : une intelligence artificielle au service d’Ubisoft

Les retours sur les réseaux sont déjà négatifs. Beaucoup invoquent l’état de précarité professionnelle subie par les scénaristes dans le milieu vidéoludique. D’autres raillent Ubisoft sur le fait que les scénaristes du studio écrivaient déjà des dialogues peu qualitatifs.

L’annonce de ce nouvel outil soulève encore et toujours la montée en puissance des intelligences artificielles. En plus de cela, la présentation de Ghostwriter fait rire jaune les personnes déjà déçues d’Ubisoft suite aux diverses annulations de projets de jeux vidéo et aux licenciements massifs survenus en janvier dernier. L’iceberg ne serait plus très loin pour le navire Ubisoft.