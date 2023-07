Jeux vidéo : un collectif réalise un documentaire directement dans Red Dead Redemption II

Publié par le New York Times, le documentaire "All Work, No Play for These Video Game Characters" dépeint la condition des PNJ qui ne servent qu’à travailler et effectuer des tâches en boucle, sans jamais pouvoir jouer. Qui n’a jamais tenté de voir si un PNJ arrêtait sa boucle au bout d’un moment, à l’image des androïdes dans la série Westworld ?

A ce sujet, Total Refusal s’explique : "À l’image du mythe de Sisyphe, ces PNJ sont des machines, programmées pour s’enliser dans les routines de la vie quotidienne sans résultat. De temps en temps, les PNJ ont des "ratés" (des bugs), rompant leur cycle et révélant leurs propres défauts. Dans ces moments-là, ils semblent touchants d’humanité."