Jeux vidéo : Tencent investit dans Guillemot Brothers Limited et renforce son contrôle sur Ubisoft

L’accord limite toutefois les éventuelles ambitions futures de Tencent, au moins dans un premier temps. Il prévoit que le groupe chinois ne détiendra pas plus de 5% des droits de vote dans Guillemot Brothers Limited, et ce malgré ses 49,9%. Tencent ne pourra pas non plus porter sa participation directe dans Ubisoft "au-delà de 9,99% du capital et des droits de vote d’Ubisoft avant 8 ans".

Après cet accord la gouvernance d’Ubisoft demeure inchangée et Tencent n’aura "aucun droit de veto opérationnel", précise le communiqué. Tencent a accepté de payer un tarif élevé pour cette transaction, par rapport au cours boursier d’Ubisoft. L’opération a même fait grimper l’action de l’entreprise à 80 euros, soit près du double de son prix à la clôture de la Bourse de Paris mardi, qui était de 43,28 euros.