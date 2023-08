Jeux vidéo : Rockstar s’allie enfin avec les moddeurs de sa communauté

L’équipe de développement responsable des communautés de RP (roleplay, jeu de rôle) sur GTA5 et Red Dead Redemption 2 a officiellement rejoint Rockstar Games. Parmi les outils de modification dans le mode multi de GTA5 et RDR2, les plus connus sont FiveM et RedM et sont utilisés par les plus gros serveurs de RP.