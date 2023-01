Jeux vidéo : plusieurs jeux annulés et retardés chez Ubisoft

En effet, les jeux Just Dance 2023 et Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope n’ont pas brillé, fiscalement parlant. Au contraire, ils ont fait perdre de l’argent à Ubisoft, malgré un matraquage publicitaire pour Mario + The Lapins Crétins. En ce qui concerne Just Dance, c’est une mauvaise surprise pour la licence pourtant très appréciée et jouée.