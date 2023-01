Jeux vidéo : pas de panique, les jeux annoncés sur Steam ne sont pas annulés

Les fans du prochain Starfield ont dû paniquer ces derniers jours quand ils vont vu que la date de leur jeu est passée d’une date (précise ou vague) à un "prochainement". Starfield n’est pas le seul jeu concerné : Redfall ou encore Ark 2 sont également dans ce cas.

Les joueurs n’ont aucune raison de paniquer. En effet, depuis octobre 2022, Valve, les développeurs de l’application, a décidé de coordonner les informations des dates de sorties de jeux vidéo sur sa plateforme.

Avant cette mise au point, effective depuis début 2023, c’était un peu le capharnaüm : les éditeurs de jeux vidéo pouvaient choisir d’annoncer une date (précise ou non) ou d’insérer des blagues dans l’encart "date de sortie" : "On ne sait pas", "Quand le jeu sera prêt", etc.