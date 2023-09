Jeux vidéo : ne dites plus "Fifa" mais "FC24", une nouvelle ère pour le football

Parmi les nouveautés les plus discutées sur les réseaux sociaux, c’est la possibilité de réunir des joueurs et des joueuses sur un même terrain virtuel dans le très populaire mode "Ultimate Team" qui a fait le plus réagir et provoqué une polémique.

Ada Hegerberg, Ballon d’or 2018, a ainsi interpellé mardi l’éditeur américain Electronic Arts (EA) sur son compte Instagram, après avoir reçu des insultes d’un joueur se plaignant d’un bug affectant la star norvégienne dans le jeu. En l’occurrence, son avatar se désintéressait totalement du ballon une fois la partie lancée, ce qui pénalisait son équipe.