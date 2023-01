Jeux vidéo : les sorties de janvier à jouer enroulé dans un plaid

On commence très fort avec le nouveau One Piece Odyssey ! Le scénario a été supervisé par Eiichiro Oda, auteur du manga qu’on ne présente plus. Et justement, même s’il s’agit d’une histoire originale avec de nouveaux personnages et des îles inédites, il semble tout de même qu’on revisitera des lieux mythiques de l’histoire des Pirates au Chapeau de Paille comme Alabasta ou encore Water Seven. Derrière le développement, on retrouve ILCA, ceux derrière les remakes de Pokémon Diamant et Perle !

Sortie le jeudi 12 janvier !