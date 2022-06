Jeux vidéo : le salon E3 fera son grand retour en 2023

Après une édition 2021 limitée dans sa forme, COVID oblige, le salon E3 sera de retour dès 2023.

Selon les organisateurs, l’Entertainment Software Association, l’E3 se déroulera en ligne, mais également en personne, à Los Angeles.

“Nous sommes très heureux à l'idée de revenir en 2023 avec un événement numérique et en personne”, a déclaré Stanley Pierre-Louis, président et directeur général de l’Entertainment Software Association. “Autant nous aimons ces événements numériques et la manière qu'ils ont de toucher les gens à travers le monde, autant nous savons aussi que les gens ont un fort désir de se réunir pour se connecter, se voir et parler de ce qui rend les jeux si incroyables.”