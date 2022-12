Jeux vidéo : le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft pourrait ne pas avoir lieu

L’autorité américaine de la concurrence, la FTC, a porté plainte jeudi pour bloquer le rachat à 69 milliards de dollars d’Activision Blizzard, éditeur de jeux vidéo à succès comme Call of Duty, par Microsoft.

Si l’opération vient à son terme, Microsoft, fabricant de la console Xbox et propriétaire de plusieurs studios de développement, "obtiendrait le contrôle sur des franchises de premier plan", explique l’agence dans un communiqué. Elle ajoute :

"Cela nuirait à la concurrence dans le domaine des consoles de jeux à haute performance et des services d’abonnement en refusant ou en dégradant l’accès des rivaux à ses contenus populaires."

La FTC en veut pour preuve le comportement de Microsoft après l’acquisition d’un éditeur plus petit, ZeniMax, la maison mère de Bethesda Softworks.

Une fois l’opération finalisée, Microsoft a décidé de se réserver l’exclusivité de jeux comme Starfield après avoir pourtant assuré aux autorités de la concurrence européennes que l’entreprise n’avait aucun intérêt à ne pas distribuer les jeux sur des consoles concurrentes, fait valoir l’agence.

Or Activision, qui compte 154 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde et produit certains des jeux vidéo les plus emblématiques, "est l’un des rares développeurs de jeux vidéo au monde à créer et à publier des jeux vidéo de haute qualité pour de multiples appareils, notamment les consoles de jeux vidéo, les PC et les appareils mobiles", souligne la FTC.

"Cela pourrait changer si l’accord de rachat est autorisé", affirme l’agence.