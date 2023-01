Jeux vidéo : le Parlement européen décide du sort des loots boxes et de l’addiction au jeu

Comme on l’apprend chez nos confrères de GamesIndustry, le vote et le rapport sur les lootboxes et l’addiction au jeu était mené par Adriana Maldonado López. La membre du Parlement a listé 12 recommandations dans son rapport, la plus importante étant une harmonisation de la régulation sur les jeux vidéo.

Ces derniers se devront d’être clairs sur le contenu qu’ils proposent et devront fournir aux parents des jeunes joueurs des informations limpides sur le temps passé et l’argent pouvant être dépensé.