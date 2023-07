Jeux vidéo : le Brussels Challenge a rythmé le week-end !

Des larmes de joies et un public en liesse, cette finale sur Street Fighter 6 a fait vibrer Tour et Taxis ! La scène du versus fighting est, comme beaucoup de ses membres le disent, une grande famille où tout le monde se connaît et s’entre-aide, et ce, au niveau mondial. Si vous avez manqué l’événement, la compétition de Street Fighter 6 est disponible en rediffusion sur la chaine Twitch de RTBF iXPé !