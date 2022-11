Jeux vidéo : l’Europe débat aujourd’hui sur des mesures visant à développer le secteur et ses acteurs

Et donc, aujourd’hui, se tient le débat sur la décision de mesures visant à booster le paysage vidéoludique et ses acteurs en Europe. À l’heure actuelle, il existe déjà des programmes (le "Creative Europe" et le "Horizon Europe") auxquels des studios de jeux vidéo européens peuvent demander une aide financière pour leurs développements.

Cependant, un projet de rapport de la commission de la culture et de l’éducation explique que les critères "ne sont pas toujours adaptés aux besoins des petits et moyens développeurs de jeux vidéo." Afin que chaque studio, le désirant, puisse évoluer et prospérer sur le marché, il sera nécessaire de discuter un possible "recalibrage" de ces aides.

"Les députés suggèrent également des exemptions dans les règles de l’UE sur les aides d’État afin de permettre aux États membres de soutenir les développeurs de jeux vidéo", nous informe le communiqué du Parlement européen. Et ce point est d’autant plus intéressant quand on sait que, en Belgique, dès 2023, tout projet de création vidéoludique pourra bénéficier du Tax Shelter.