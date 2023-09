Jeux vidéo : l’Arabie saoudite veut continuer à développer son industrie

La monarchie pétrolière n’a jamais caché sa passion pour les jeux et l’esport, le prince héritier, Mohammed ben Salmane, étant lui-même connu pour être un adepte du jeu Call of Duty. Le dirigeant de facto du pays, âgé de 38 ans, a annoncé l’année dernière un plan d’investissements de 38 milliards de dollars pour le groupe spécialisé dans les jeux et les sports électroniques, Savvy Games, propriété du très riche fonds souverain saoudien.