Dans tous les cas, l’information donne le sourire et même si nous n’avons pas et n’aurons probablement jamais de réponses sur le pourquoi de cette collection. En tout cas, toujours est-il que ces jeux et consoles ont fortement pris en valeur aujourd’hui. Si KrisReed a donc décidé depuis, de s’en séparer et de les revendre, cela aura en tout cas été un beau dernier cadeau de la part de sa grand-mère pour ses petits-enfants.

Au vu des prix des jeux aujourd’hui et du nombre de plus en plus faible de jeux vendus au format CD, ça paraît fou de collectionner des jeux comme ici en autant d’exemplaires. Mais cela ne l’était pas autant à l’époque puisque le prix des jeux n’était pas aussi élevé qu’aujourd’hui comme en témoignent les étiquettes de prix (5 $ unité) sur les cartouches des jeux.

N'hésitez pas à fouiller votre grenier ou celui de vos grand-parents... Peut-être y trouverez-vous quelques pépites ou un jeu en 26 exemplaires ?