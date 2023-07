Jeux vidéo : DreamWorks lance son Mario Kart maison

Prévu pour octobre prochain, "DreamWorks All-Star Kart Racing" promet de belles surprises. Le jeu recense de nombreux personnages des différents films de Dreamworks.

Au vu des captures d’écran du jeu, on peut notamment voir : Shrek, Fiona, l’Âne et le Chat Potté (Shrek), Harold (Dragons), Po, Maître Shifu et la Tigresse (Kung-fu Panda) ou encore Megamind.