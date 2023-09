Jeux vidéo de sport : Kobe, Zidane, Pelé, les atouts de marque pour toucher tous les publics

A la question de savoir si "Fifa", ancien nom "d’EA Sports FC", lui a permis de mieux se faire connaître auprès des nouvelles générations, Zinédine Zidane acquiesce.

"Oui, tout à fait. C’est comme ça qu’ils m’ont connu, parce que c’est vrai que les gamins de 8 à 10 ans – à part si leurs papas leur ont dit : Moi, je l’avais suivi (à l’époque) – ne me connaissent pas. C’est davantage à travers la PlayStation et donc c’est assez drôle. Maintenant, je m’y suis habitué", avait souligné en juin l’ancien joueur et entraîneur du Real Madrid auprès de l’AFP.