Jeux vidéo : contre les stéréotypes féminins trop présents, un salutaire "genderswap"

L’industrie du jeu vidéo est majoritairement un univers masculin. Pas étonnant, dès lors, qu’il véhicule encore des représentations stéréotypées et sexualisées des femmes. Des efforts ont été réalisés mais le chemin est encore long pour en finir avec ces clichés.

En 2022, un gamer sur deux est une femme, soit plus d’1,5 milliards de joueuses dans le monde ! Pourtant, elles ne représentent que 22% des employés au sein des studios, et moins encore si on enlève les postes RH et Communication.

L’association Women in Games, qui œuvre pour plus de mixité dans l’industrie du jeu vidéo, veut sensibiliser le public et les studios de développement sur la représentation stéréotypée des femmes dans les jeux. Elle propose ces jours-ci l’expérience #GenderSwap qui revisite les plus grosses licences du jeu vidéo en échangeant les animations des personnages des deux sexes.