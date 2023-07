Jeux vidéo : cette "veste haptique" veut vous faire ressentir toutes les sensations de votre personnage

Bon, le communiqué de presse est (très) flou, et sur ce genre de produit, il faudra attendre un test pour en savoir plus. D’ici là, Owo annonce que la combinaison sera compatible avec plusieurs jeux Ubisoft, à commencer donc par Assassin’s Creed Mirage, et ce sur PC, PlayStation 4 et 5 et Xbox Series X/S.