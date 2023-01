Jeux vidéo : Blizzard force ses employés à se noter négativement

Dans un échange de mail Brian Birmingham a fait part de son aversion envers de pareilles directives à ses ressources humaines (RH) et a évoqué son souhait de quitter l’entreprise si le Stack Ranking n’était pas abandonné. Il sera contacté plus tard par un employé des RH pour confirmer sa démission.

On nous a demandé de garder cela confidentiel

Brian Birmingham a déclaré qu’on lui avait demandé de garder le processus de Stack Ranking secret mais qu’il avait refusé.

"On nous a demandé de garder cela confidentiel car il s’agissait d’une discussion toujours en cours, et nous ne voulons pas que les dirigeants d’Activision aggravent les choses", a-t-il écrit. "Cette menace de représailles ne peut pas être autorisée à motiver nos actions. Même si c’est légal, ce n’est certainement pas éthique, et je ne peux pas le soutenir.

Birmingham a également écrit que plusieurs directeurs et responsables de l’équipe de World of Warcraft avaient demandé s’ils pouvaient se voir attribuer des rangs inférieurs au lieu de leurs employés, mais on leur a répondu que ce n’était pas une option.