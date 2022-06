Jeux vidéo : Apple rapporte plus que Microsoft

Cette troisième place s’explique aussi par les résultats moins bons de Microsoft et Nintendo ces derniers mois. La pénurie et le ralentissement de la production ont empêché les deux entreprises d’atteindre leur objectif de ventes de consoles, ce qui a un impact non négligeable sur l’ensemble du chiffre d’affaires.

Enfin, notons qu’à la deuxième position, Sony est la seule entreprise à enregistrer un chiffre d’affaires en baisse de 2,3%. Si la firme a su s’en sortir grâce à son catalogue d’exclusivité, disponible à la fois sur PS4 et PS5, la pénurie et le contexte sanitaire reste le même que pour la concurrence et la faible présence des PlayStation 5 dans les rayons des magasins se fait sentir.