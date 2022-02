Jeux Paralympiques : Rémi Mazi deuxième athlète belge sélectionné pour Pékin

Rémi Mazi participera aux Jeux Paralympiques d’hiver de Pékin (4-13 mars) en para ski alpin, a confirmé mardi le Comité paralympique belge dans un communiqué.

La Commission de sélection et le Conseil d’Administration du Belgian Paralympic Committee ont validé la sélection de Rémi Mazi, qui rejoint ainsi dans la délégation de Team Belgium Linda Le Bon, qui prendra aussi part aux épreuves de para ski alpin. Amputé de l’avant-bras gauche (classe LW6/8-2), l'Arlonais disputera les compétitions de para ski alpin dans la catégorie des skieurs debout.

Membre du club Embarquement Immédiat, Mazi a réussi les critères de qualification lors des récents Mondiaux de Lillehammer. Pour ses premiers Jeux, il disputera deux épreuves à Pékin, le slalom géant (10/03) et le slalom (12/03). "Je suis très heureux de cette sélection", a réagi Mazi. "Ce sont six années de travail qui portent aujourd’hui leurs fruits. A Lillehammer, je me sentais déjà en pleine forme et j’avais de super sensations en ski. Je vais mettre les bouchées doubles dans les derniers détails de préparation pour les Jeux. J’espère pouvoir y performer à mon meilleur niveau et gagner des places au ranking mondial".

Avant de choisir de se concentrer sur le ski en 2016, Rémi Mazi a également pratiqué le para athlétisme pendant plusieurs années. Il détient encore plusieurs records de Belgique à l’heure actuelle. "La transition entre l’athlétisme et le ski m’a vraiment aidé, j’ai pu bénéficier de mes qualités d’endurance, de force, de résistance. Cependant, cela m’a tout de suite beaucoup plu et je suis heureux aujourd’hui que cela me mène jusqu’aux Jeux Paralympiques de Pékin".

Les Jeux Paralympiques de Pékin 2022 auront lieu du 4 au 13 mars sur trois sites distincts. Les épreuves de para ski alpin se dérouleront dans la zone de Yanqing du 5 au 13 mars.