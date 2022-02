Jeux Paralympiques d'hiver : Eby Brouzakis analyse les chances des deux athlètes belges en ski alpin

Les Jeux Paralympiques d'hiver débutent ce vendredi 4 mars à Pékin. La Belgique sera représentée par Linda Le Bon et Rémi Mazi. Eby Brouzakis réalise le double portrait de ces deux sportifs.

Après les Jeux Olympiques d'hiver, lors desquels nos compatriotes Hanne Desmet et Bart Swings ont brillé, remportant respectivement une médaille de bronze et d'or, place aux Jeux Paralympiques à Pékin.

Six sports sont représentés aux Paralympiques : le biathlon, le curling en fauteuil roulant, le parahockey sur glace, le ski alpin, le ski de fond et le snowboard. La délégation belge envoie deux athlètes en ski alpin. On compte plusieurs catégories dans ce sport : celle des malvoyants, le ski debout ou le ski assis. Linda Le Bon concourra dans la première et Rémi Mazi dans la seconde.

Surferont-ils sur les traces d'Eléonor Sana, médaillée de bronze en descente en 2018 à Pyeongchang ? Eby Brouzakis présente ces deux sportifs qui participent à leurs premiers Jeux.