Jeux Paralympiques 2022 : Linda Le Bon termine avec une 11ème place dans le slalom et portera le drapeau dimanche

Linda Le Bon et sa guide Ulla Gilot ont pris la 11èle place du slalom pour déficients visuels (classe B2) aux Jeux Paralympiques d'hiver, ce samedi à Pékin dans les épreuves de ski alpin.

Linda Le Bon et sa sœur ont totalisé un chrono de 1:50.10 au total des deux manches, terminant à 18.57 de l'Autrichienne Veronika Aigner, déjà victorieuse du slalom géant la veille où la skieuse belge avait pris la 12ème place.

Linda Le Bon et Ulla Gilot, avec le dossard 14, étaient quelque peu déçues après une 13ème dans la première manche. "Dans la première manche, nous avons eu très difficile et avons commis beaucoup de fautes", a expliqué Ulla Gilot dans un communiqué du Comité paralympique belge. "Dans la deuxième, nous nous sommes dit que nous n'avions plus rien à perdre et avons beaucoup mieux skié".

"Le tracé de la seconde manche nous convenait mieux", a ajouté Linda Le Bon. "Notre ski était beaucoup plus fluide. Nous terminons à la 11e place et je pense que c'est la nôtre dans cette discipline."

Linda Le Bon, 57 ans, a disputé cinq épreuves pour ses premiers Jeux Paralympiques finissant aussi 5ème du super combiné, 6ème de la descente et 7ème du Super G.

Deuxième Belge engagé dans la capitale chinoise, également en ski alpin, Rémi Mazi, 32ème du slalom géant, disputera encore le slalom dimanche lors de la dernière journée de ces Jeux Paralympiques d'hiver.

Ce sera ensuite la cérémonie de clôture à 13h00 (heure belge) au cours de laquelle Linda Le Bon et Ulla Gilot porteront le drapeau de la Belgique. Rémi Mazi avait été le porte-drapeau belge lors de la cérémonie d'ouverture le 4 mars.