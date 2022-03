Jeux Paralympiques 2022 - Linda Le Bon termine 12e du slalom géant

Linda Le Bon et son guide, Ulla Gilot, ont pris la 12e place du slalom géant pour déficient visuel (classe B2) aux Jeux Paralympiques d'hiver de Pékin vendredi dans les épreuves de ski alpin.

Linda Le Bon et Ulla Gilot, sa fille, ont totalisé un chrono de 2:18.63 à l'issue des deux manches, terminant à 26.09 de l'Autrichienne Veronika Aigner, en or en 1:52.54. La Chinoise Zhu Daqing, 2e à 7.31 et sa soeur Barbara Aigner, 3e à 7.39, complètent le podium.

Linda Le Bon et Ulla Gilot disputeront samedi leur dernière épreuve, le slalom, après avoir pris la 5e place du super combiné, la 6e de la descente et la 7e du super G depuis le début des Jeux.

Deuxième Belge à prester dans la capitale chinoise, également en ski alpin, Rémi Mazi, 32e du slalom géant, disputera encore le slalom dimanche.