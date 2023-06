Jeux Olympiques Paris 2024 : l’épreuve du contre-la-montre… des préparatifs

Les jeux olympiques de Paris commenceront dans un peu plus d’un an. Le 26 juillet 2024 précisément. Dans la capitale française, une véritable course contre-la-montre a débuté.

C’est un gigantesque bâtiment construit en plein cœur de la plaine Saint-Denis au nord de la capitale française… Le futur centre aquatique olympique… Un site qui accueillera les épreuves de plongeon, de Water polo et de natation synchronisée…

Cette semaine, une délégation d’officiels s’est rendue sur le chantier. La commission de coordination du CIO en visite d’inspection. C’est elle qui est chargée de s’assurer que les délais de livraison seront bel et bien respectés.

Et dans les mois à venir, les différents sites de compétitions vont accueillir des épreuves tests. Des compétitions sportives grandeur nature pour s’assurer que tout fonctionne correctement.

En ville, malgré les polémiques qui entourent l’organisation des jeux (les transports, le logement ou encore le prix des tickets) l’excitation commence tout doucement à monter. À 414 jours du top départ de la 33e Olympiade…