Jeux Olympiques : le CIO se dote d’une commission dédiée à l’esport

La Commission sera présidée par le Français David Lappartient, qui dirigeait jusqu’ici le groupe de liaison du CIO sur l’esport et qui a été récemment élu à la tête du Comité olympique français (CNOSF). L’instance explique :

La création de la commission de l’esport […] est un moyen pour le CIO de reconnaître l’énorme potentiel que possède l’esport pour attirer de nouveaux publics.

"Le CIO est convaincu que les sports virtuels ont la capacité de compléter et d’améliorer les sports olympiques traditionnels, et qu’ils peuvent offrir aux athlètes et aux supporters de nouvelles possibilités de s’engager dans le mouvement olympique", a déclaré le président du CIO Thomas Bach.