Jeux Olympiques de Paris 2024 : le prix des billets inaccessible pour de nombreux fans

Pierre Rondeau explique que dans le financement et le fonctionnement des Jeux olympiques de Paris, il y a deux entités dans le budget total.

"La Solideo, chargée de construire les infrastructures, avec un budget de 3,6 milliards. Elle est financée par l'Etat, par des fonds publics et des collectivités. L'autre entité est le COJOP (Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques), qui a un budget de 3,9 milliards. Il est financé par des fonds privés : sponsoring, marketing, apports du CIO et la billetterie marketing. Le COJOP doit assurer un budget à l'équilibre puisqu'il n'est pas subventionné par l'Etat. Il se doit d'assurer des rentrées financières importantes pour organiser ces jeux. Et pour cela, il va utiliser la variable et l'outil de la billetterie, estimant aujourd'hui que la vente des billets devrait lui apporter un budget de 1,2 milliard d'euros sur son budget total."

"Ce budget à l'équilibre de la COJOP aurait pu être atteint, mais la mairie de Paris a refusé certains sponsors à apporter des fonds, notamment Total, pour des raisons environnementales. Dès lors, pour atteindre cet équililbre budgétaire, la COJOP devait augmenter le prix de la billeterie."